Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato Sportitalia, ha parlato di Llorente nel corso del suo editoriale per WilliamHillNews:

“Aveva scelto il Napoli per la presenza di Ancelotti, ora con Gattuso è parcheggiato in panchina. Avrebbe potuto tornare in Spagna e ha detto no, ha scartato Bologna, Spezia e Sampdoria. Llorente preferisce il Maschio Angioino piuttosto che giocare e rimettersi in gioco”.