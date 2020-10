Buone notizie in casa Atalanta: Ilicic e Miranchuk potrebbero essere convocati per il match di sabato contro il Napoli. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i due nerazzurri si avvicinano al recupero e potrebbero andare in panchina al San Paolo. Buone notizie, dunque, per Gasperini.