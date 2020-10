Venerato: “Giuntoli al lavoro per il rinnovo di due azzurri, questi gli ostacoli da superare”

L’esperto di mercato e giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per svelare importanti dettagli sui rinnovi di due azzurri. Queste le sue parole: “Giuntoli è al lavoro per rinnovare il contratto di Hysaj e Maksimovic! Per il serbo il discorso è abbastanza complicato, il difensore valuta anche offerte all’estero e, almeno al momento, non sembra essere dai preferiti di Gattuso. Per questo motivo servirebbe un’offerta davvero vantaggiosa per convincerlo a restare.

Per Hysaj invece il discorso è diverso. Crede molto in Gattuso e il suo rinnovo potrebbe dipendere molto anche dalla riconferma dello stesso allenatore. La strada, in questo caso, sembrerebbe essere in discesa con l’accordo economico che è stato già definito tra le parti. In caso di rinnovo, l’albanese guadagnerà 2.8 milioni non negoziabili“.