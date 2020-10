Giorgio Chiaschini, storico ex vice e grande amico di Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di Radio Crc del lavoro che Gattuso sta portando avanti; poi, ha fatto un inciso sul suo grande amico, Ancelotti, e sui problemi che l’allenatore emiliano ha incontrato quando era l’allenatore dei partenopei. Queste le sue parole:

“Sono felice dei miglioramenti di Gattuso con il Napoli. Gattuso è un passionale, un determinato e ha la straordinaria capacità di riuscire a trasmettere questi sentimenti alla squadra. Adesso sono felice per Carlo e per il suo primato in Premier: in questi anni abbiamo smesso di collaborare perché lui ha preferito far entrare dei familiari. Mi dispiace che a Napoli le cose siano andate male: probabilmente la squadra, dopo l’era Sarri, ha fatto fatica a seguirlo. Inoltre, le diatribe con la società hanno influito sul rendimento della squadra. Adesso Carlo sta facendo bene ed il gruppo lo segue“.