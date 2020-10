Amoruso: “Napoli-Atalanta grande sfida! Pronostico? Vi dico la mia”

L’ex attaccante del Napoli, Nicola Amoruso, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell’imminente scontro tra Napoli e Atalanta. Queste le sue parole: “Mi aspetto un big match tra Napoli e Atalanta, sarà una sfida senza esclusione di colpi. L’Atalanta è in gran forma ed ormai si è consolidata ai vertici del panorama italiano. Anche il Napoli arriva in gran forma a questa sfida e, dalla sua, può contare anche su un altro importante giocatore come Bakayoko. Il mio pronostico? Prevedo una partita molto combattuta con un bel pareggio”.