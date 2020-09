Sportitalia – Il Napoli non apre alla cessione di Hysaj, possibile incontro per definire il rinnovo

Gattuso vuole averlo a disposizione e il Napoli non vuole cederlo (qui per saperne di più). Ora Elseid Hysaj è sempre più vicino ad una permanenza in azzurro. Il noto giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha fatto il punto sull’albanese e sugli esuberi del Napoli:

“Il Napoli non apre alla cessione di Hysaj malgrado la scadenza di contratto nel 2021. Nelle scorse settimane ci sono stati alcuni incontri, quello decisivo potrebbe esserci dopo la fine del calciomercato per definire il rinnovo. Llorente ha offerte dalla Spagna mentre Ounas al momento non si muove. Maksimovic invece al momento non rinnova, piace al West Ham e all’Inter. Gli azzurri potrebbero acquistare un centrocampista dopo varie cessioni, ma non sarà un giocatore dello spessore di Veretout”.