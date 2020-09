Sportitalia – Juventus, Morata allontana Dzeko: oggi nuovo vertice tra Milik ed il Napoli

La Juventus sarebbe pronta a chiudere per Alvaro Morata. Il ritorno in bianconero dell’attaccante spagnolo farebbe saltare l’affare Edin Dzeko e quello tra Napoli e Roma per Arkadiusz Milik. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, oggi potrebbe esserci un nuovo vertice tra l’attaccante polacco e la dirigenza del club partenopeo.

La #Juve era su #Morata da questa data, UNICO nome alternativo fatto, al netto della vicenda #Suarez molto nebulosa. A conferma che la Juve non era pronta a chiudere #Giroud, neanche #Cavani, neanche #Lacazette. In giornata nuovo vertice agente #Milik–#Napoli @tvdellosport https://t.co/RRrzKazCzF — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 21, 2020