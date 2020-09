La redazione di Tutto C ha raccolto alcune indiscrezioni su Mario Prezioso, centrocampista in forza al Napoli. Il classe ’96 sarebbe in procinto di trasferirsi in Serie C, al Catanzaro. Il giovane napoletano è vicino al club giallorosso che avrebbe infatti ormai raggiunto l’accordo col Napoli. Protagonista della trattativa l’allenatore Antonio Calabro, che si è mosso in prima persona per richiedere l’arrivo del ragazzo.