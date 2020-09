Sky, Marchetti: “Vi svelo quale sarà il prossimo acquisto del Napoli”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul mercato del Napoli. Queste le sue parole:

Su Milik “La trattativa è virtualmente chiusa, adesso sono in corso accertamenti sullo stato dei legamenti del giocatore. Prima di andare alla Roma, Milik rinnoverà il contratto con il Napoli. L’operazione tra Napoli e Roma darà il via libera al passaggio di Dzeko alla Juventus“.

Su Emerson Palmieri “Emerson potrebbe lasciare il Chelsea, trasferendosi in prestito in un altro club. Restando sui blues, per Bakayoko ci sarebbe da battere la concorrenza del Milan“.

Su Deulofeu “Deulofeu-Napoli è un’operazione da ultima settimana di mercato, può essere un buon rinforzo sugli esterni”.

Su Koulibaly “La cessione di Koulibaly diventa sempre meno scontata ogni giorno che passa. Ancora non c’è una deadline, il sostituto eventualmente sarebbe Sokratis“.

Su Veretout “Sarà la prossima operazione che il Napoli farà in entrata, qualora riuscisse ad guadagnare bene dalle cessioni”.