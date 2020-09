Cesare Prandelli, ex allenatore della nazionale, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Koulibaly è l’arma in più del Napoli, con lui devi per forza puntare allo scudetto. Con una sua cessione gli azzurri partirebbero dietro a Juventus e inter, il senegalese può cambiare il futuro azzurro”