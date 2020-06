Nikola Maksimovic è sicuramente una delle note positive in casa Napoli. Tra i migliori in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter ed in finale contro la Juventus. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su Twitter, il difensore serbo potrebbe rinnovare l’attuale contratto, in scadenza nel 2021, fino al 2024.

