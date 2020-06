Martedì riprenderà il campionato anche per il Napoli, con gli uomini di Gattuso impegnati nella trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Una partita da vincere se si vuole sperare nella conquista di un posto Champions.

Circa 3 anni fa il Napoli guidato da Maurizio Sarri esordiva in campionato proprio con il Verona. È la stagione 2017-2018, un’annata che verrà ricordata per il record dei 91 punti in Serie A. E Verona-Napoli è stata proprio la prima di quelle 38 partite in cui la squadra partenopea ha regalato infinite gioie ai propri tifosi.

Gli azzurri fanno la partita nel primo tempo con un Insigne particolarmente ispirato. Il vantaggio arriva soltanto alla mezz’ora con un calcio d’angolo battuto da Callejon che trova la deviazione sfortunata di Souprayen nella propria porta. Dopo soli 7 minuti il Napoli recupera palla con Diawara quasi a centrocampo. Parte così un contropiede condotto da Insigne che serve d’esterno Milik in area di rigore. Il centravanti polacco incrocia con il destro trovando il raddoppio.

Nella ripresa i partenopei non smettono di attaccare e dopo un quarto d’ora calano il tris. Una triangolazione tra Mertens e Insigne porta il belga a tu per tu con il portiere avversario che lo ferma in uscita. Sulla ribattuta è pronto Ghoulam a ribadire in rete trovando il primo gol in maglia azzurra. La partita finirà 1-3 per via di un rigore concesso ai padroni di casa e trasformato da Pazzini.

Ma Verona-Napoli è stata anche la partita di uno storico debutto, ossia quello di Diego Armando Maradona. È la stagione 1984-1985, e nel campionato italiano sta per esordire il giocatore considerato da molti il più forte della storia. Maradona e compagni affrontano un Verona che a sorpresa a fine anno si laureerà campione d’Italia. L’allenatore dei padroni di casa Bagnoli sceglie una marcatura ferrea sull’argentino perché è consapevole delle potenzialità del giocatore arrivato in estate dal Barcellona.

I veronesi porteranno a casa la vittoria per 3-1. Una partita in cui Maradona concede solo qualche lampo, ma che sarà solo l’inizio di una storia alla fine della quale il Diez verrà consacrato come miglior giocatore azzurro (e non solo) di sempre.