Davide Faraoni, calciatore del Verona, accostato al Napoli, è finito nel mirino anche della Lazio. Secondo quanto riferito su Twitter da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, i biancocelesti potrebbe affondare il colpo per l’esterno italiano in caso di addio di Adam Marusic. Il tweet:

La #Lazio ha individuato l’alternativa per la fascia destra in caso di partenza di #Marusic: piace Davide #Faraoni del #Verona. Il terzino è un prodotto del Settore Giovanile biancoceleste e sarebbe utile anche in chiave liste. Faraoni interessa pure al #Napoli. #calciomercato