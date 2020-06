TMW – Il Napoli non molla Nandez, si tratta per la clausola: le cifre

Azzurri al lavoro sul fronte centrocampisti per trovare l’eventuale sostituto di Allan. Un giocatore che ricalca le caratteristiche del brasiliano è Nahitan Nandez, mastino della mediana cagliaritana. Il 24enne piace molto a Gattuso, e dopo i primi contatti avvenuti con il club sardo nei giorni scorsi potrebbero essercene altri a breve. Secondo Tuttomercatoweb, il punto cruciale della discussione sarà la clausola dell’uruguaiano, che si aggira intorno ai 38 milioni di euro: Giuntoli e consociati stanno trattando per abbassare le pretese dei rossoblu di almeno una decina di milioni. Tra l’altro l’ex Boca e il Cagliari hanno avuto delle complicazioni legali durante l’anno, motivo per cui non è difficile ipotizzare una sua partenza al termine della stagione.