Clamoroso! Dalla Spagna, il Barcellona non ha comunicato una notizia: l’indiscrezione

Dalla Spagna arriva una notizia clamorosa! La trasmissione Tu Diras, fonte Rac1, ha riportato un’indiscrezione sul Barcellona (prossimo avversario in Champions del Napoli): pare che cinque blaugrana avrebbero contratto il Coronavirus, ma tutti asintomatici. Non solo, ad unirsi a loro sono stati anche due membri dello staff. Fortunatamente, tutti stanno bene. Ma sia il Barcellona che la Liga non hanno comunicato la notizia. Infatti, i nomi di questi contagiati, non compaiono tra i positivi al Covid durante la pandemia. As, quotidiano spagnolo, inoltre aggiunge che tra i blaugrana c’era preoccupazione nel tornare ad allenarsi.