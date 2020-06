La tragica notizia della scomparsa della sorella (leggi qui per approfondimenti) di Gennaro Gattuso, Francesca, ha sconvolto tutti. La notizia è stata appresa dal Mister durante l’allenamento a Castel Volturno. Numerosi i messaggi di cordoglio per l’allenatore azzurro. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis e l’intera SSC Napoli hanno voluto far sentire la propria vicinanza al tecnico con un messaggio sui propri account ufficiali: