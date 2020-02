Non sono passati neppure 72 ore dalla fine del mercato, eppure molte squadre pensano già al mercato di giugno: una di queste è l’Inter, impegnata nella lotta per lo Scudetto, ma già proiettata al futuro per rendere l’avvenire più radioso.

Beppe Marotta è tra i migliori dirigenti italiani e sta già pianificando alcuni obiettivi da prendere la prossima estate: uno di questi è Dries Mertens, che in questi mesi dovrà decidere se continuare o mettere la parola fine sulla sua avventura all’ombra del Vesuvio. Ma non c’è solo il belga ad unire le vie dei neroazzurri e dei partenopei: infatti, il club di Milano ha puntato molti pallini della dirigenza azzurra, come il difensore Kumbulla o il centrocampista Castrovilli. Insomma, ci aspettano dei mesi infuocati sul mercato che vedranno i 2 club rivali e pronti a strappare un giocatore all’altra squadra.