Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Francesco Modugno, inviato di Sky a seguito dei partenopei, ha parlato dei dubbi sulla formazione di domani sera, visti i diversi giocatori che hanno recuperato dai rispettivi infortuni e che sono tornati tra i convocati. Queste le sue parole: “Sono rientrati diversi giocatori importanti in questa settimana, come Maksimovic e Mertens. Il rientro del difensore è importante, poichè Di Lorenzo può tornare nel suo ruolo naturale; un altro rientro importante è quello dl belga, che potrebbe già partire da titolare domani sera”.

Infine, sulle parole di Gattuso e sul suo rinnovo, ha chiosato:

“Aspetterei qualche altra partita prima di parlare di rinnovo dell’allenatore, è vero che Gattuso dice di non fidarsi dei suoi, ma ovviamente non è vero. Questa settimana ho avuto la fortuna di assistere agli allenamenti e posso dire che si sta continuando a lavorare su idee di gioco ben precise. Domani è molto importante per gli azzurri portare i 3 punti a casa, ma questa squadra segue il mister e la svolta è già arrivata”.