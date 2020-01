Futuro Mertens: dalla Spagna in pressing sul belga

Dries Mertens potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Dalla Spagna ne sono certi e la notizia nelle ultime ore ha trovato sempre più certezze anche in Italia. Il belga ha un contratto in scadenza e già da febbraio può iniziare a prendere accordi con diversi club.

Sul calciatore del Napoli c’è il pressing forte dell’ Atletico Madrid, Simeone lo vorrebbe per giugno e a confermarlo è il portale spagnolo El Gol Digital. Afferma il portale che Dries Mertens avrebbe già un accordo di massima e siamo ad un passo dalla firma.

In tutta questa situazione il Napoli non resta a guardare, infatti avrebbe proposto al giocatore un prolungamento di contratto di due anni a tre milioni di euro, ma il giocatore e il suo entourage restano fermi sui quattro milioni. A questo punto resta decisiva la volontà del giocatore che in più occasioni ha ribadito il suo amore per Napoli e per il Napoli.