SKY – Di Marzio: “Samp-Tonelli, si riapre la trattativa”. Le ultime

La Sampdoria resta vigile sul mercato, per cercare dei rinforzi da regalare al suo allenatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, i blucerchiati hanno come obiettivo di migliorare la difesa e uno dei nomi è quello di Lorenzo Tonelli del Napoli.

L’affare sembrava in dirittura di arrivo, poi c’è stata una frenata nei giorni scorsi, fino a qualche ora fa, dove c’è stata una nuova apertura che, secondo l’esperto di mercato, può essere decisiva. C’è la volontà di tutte le parti, ma c’è bisogno di alcuni giorni per formalizzare.