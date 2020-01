Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, il Napoli vorrebbe fare sul serio per Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno offensivo, attualmente in forza al Dalian, compagno di squadra di Marek Hamsik in Cina, ed ex Atletico Madrid, percepisce uno stipendio monstre da 10 milioni di euro, ma, sempre secondo il quotidiano, sa che per tornare in Europa dovrebbe ridimensionare le proprie richieste economiche e questo non sarebbe un problema.