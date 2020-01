Tutti i quotidiani bocciano Fabian: “Non incide, rallenta le azioni ed è irriconoscibile!”

Fabian Ruiz è il calciatore del Napoli più in difficoltà. Lo aveva dimostrato contro il Sassuolo, uscito anzitempo per far spazio ad Elmas, e lo ha certificato con la prova di ieri sera, quand’è uscito tra i fischi del San Paolo. Certo, una delle cause dello scarso rendimento dello spagnolo è il ruolo: da playmaker il numero 8 azzurro fa fatica, come riportano le insufficienze in pagella di tutti i quotidiani odierni.

Corriere dello Sport: voto 5.“Con Gattuso fa il regista, ma ancora non si riconoscono i livelli di gioco del campionato scorso. Porta palla e non incide, mentre in fase difensiva non protegge i due centrali. Esce tra i fischi”.

Corriere della Sera: voto 5.5. “Inizio decente, poi si perde nel labirinto nerazzurro”.

Gazzetta dello Sport: voto 5. “Sarà anche un problema di ruolo, ma lo spagnolo è ancora irriconoscibile. Il Napoli corre e lui rallenta l’azione. E come schermo difensivo non è efficace”.