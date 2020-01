TMW – Napoli e Atalanta su un baby fenomeno del Carpi, le ultime

Secondo quanto riportato dal portale tuttomercatoweb.com, Giuntoli sarebbe a lavoro per portare all’ombra del Vesuvio, Dario Saric. Il classe ’97 di proprietà del Carpi, in questa stagione di Serie C ha già collezionato 2 goal e 3 assist in 21 presenze, portando su di se la luce dei riflettori che hanno scaturito l’interesse dell’Atalanta e del Napoli. La squadra bergamasca si è mossa prima per il centrocampista ma Giuntoli, se vorrà, potrà portarsi in vantaggio sfruttando la grande amicizia che c’è tra il club partenopeo e quello emiliano.