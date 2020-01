Alvino: “Gli azzurri devono accelerare per Lobotka”

Carlo Alvino sembra essere abbastanza sicuro sul primo acquisto del Napoli in questa finestra di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Lobotka è vicino al club napoletano, a gennaio è questo il primo acquisto per la società del Napoli, solo che c’è necessità di accelerare i tempi, manca ancora l’accordo col Celta Vigo, ma per concludere il prima possibile, il Napoli, potrebbe dover spendere più soldi del previsto. Sulla sfida contro l’Inter non ci possono essere errori, il Napoli dovrà essere lo stesso visto in campo contro il Sassuolo nel secondo tempo”.