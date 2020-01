Sky, Marchetti: “Lobotka molto vicino, vi svelo un retroscena su Tonali”

Il noto giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’imminente mercato che il Napoli sta preparando per questa sessione invernale: “Tonali è stato molto cercato dal Napoli nell’ultimo mese ma Cellino non lo cede se non per una cifra monstre e sicuramente non a gennaio. Per questo motivo il Napoli, che ha da subito bisogno di un regista ha virato su Lobotka. Per lo slovacco mancano davvero solo i dettagli con le parti che sono molto vicine all’accordo e con il giocatore che ha dato l’ok al trasferimento già da tempo. Sul fronte uscite, Tonelli fa gola a molti club di Serie A medio piccoli, in particolare al Cagliari che vede nell’ex Empoli il rinforzo ideale per continuare a sognare l’Europa“.