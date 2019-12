CorrMezz – Ghoulam-Napoli, futuro ancora incerto. E’ richiesto da un club francese, i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il futuro di Fouzi Ghoulam è ancora tutto da decidere. Gattuso ha intenzione di valutarlo sul piano fisico in questa sosta natalizia, se la situazione non fosse migliorata allora la società di De Laurentiis potrebbe seriamente pensare alla cessione. Infatti, il Marsiglia ha da tempo manifestato grande interesse per il terzino sinistro del Napoli e sarebbe pronto a sfruttare l’occasione. La volontà però del calciatore è quella di rimanere in azzurro, piazza che lo ha consacrato calcisticamente a grandi livelli.