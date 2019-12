TMW – Termina il prestito di Tutino al Verona, ecco dove finirà!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere di Verona, Gennaro Tutino sarebbe pronto a tornare al Napoli. Il classe 96′, ha collezionato solo 7 presenze in questa stagione all’Hellas Verona, squadra dove giocava in prestito. Per questo motivo il calciatore, in accordo anche con il club, è pronto a tornare nella squadra campana per essere poi nuovamente girato in prestito. Infatti, già la Salernitana si è fatta avanti per Tutino e ci sarebbe anche già l’ok del calciatore che potrebbe così riuscire a giocare di più dal primo minuto.