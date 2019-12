Tuttosport – Juventus in pole position per Haaland, le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sarebbe passata in vantaggio rispetto alle altre contendenti per acquistare il cartellino di Erling Haaland. Il giovanissimo attaccante norvegese di proprietà del Salisburgo, è richiestissimo in tutta Europa. Anche il Napoli ci aveva provato ma altre squadre, migliori sotto il punto di vista economico, erano già avanti con le trattative. Club come Manchester United e Lipsia sono andate molto vicine al fatidico “si” dell’attaccante ma in queste ore c’è stato il sorpasso dei bianconeri che hanno sfruttato la grande amicizia che intercorre tra la società e Mino Raiola, l’intermediario della trattativa.