El Matador Edinson Cavani continua a stupire, anche all’età di 37 anni. L’attaccante uruguaiano, ex Napoli, ieri ha deliziato il suo Boca Juniors con una rovesciata nel match vinto per 3-0 contro il Central Norte nei 32esimi di finale di Copa Argentina. Per El Matador è il sesto centro in 8 presenze. Numeri da record che lo fanno essere ancora temibile per tutte le difese.