Napoli-Atalanta è alle porte e questo sarà un ultimatum per il Napoli per poter sperare nelle prime 4 posizioni. Arrivano però brutte notizie per i nero-azzurri bergamaschi. Infatti si è fermato Charles De Ketelaere per un disturbo all’adduttore lungo della coscia sinistra. Il centrocampista belga non dovrebbe esserci contro il Napoli e verrà valutato per le successive gare.