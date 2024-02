Gianluigi Donnarumma, come riporta Sky Sport Deutschland, potrebbe essere estromesso dl ruolo di primo portiere dalla prossima stagione. Il portiere campano non ha soddisfatto le aspettative della società parigina in questi anni. Per sostituirlo il PSG pensa a Kobel, portiere del Borussia Dortmundt, anche se la concorrenza è alta.