Agente Kvara: “Per Kvicha arrivate offerte da top club in tutto il mondo”

L’agente di Kvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha parlato a Championat.com del futuro del georgiano.

Dichiarazioni che potrebbero presagire un futuro ancora incerto per l’ex Dinamo Batumi, sul quale ci sarebbero già diversi club pronti a fare sul serio in estate: “Su Kvicha vi è l’interesse dei migliori top club nel mondo, non solo di PSG o Barcellona. Basterebbe osservarlo per capire quanto sia logico in realtà tutto questo, sarebbe difatti strano il contrario. Per ora pensiamo al Napoli, a maggio avremo una situazione molto più chiara”.