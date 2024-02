ULTIM’ORA – Mbappé ha deciso il suo futuro: il francese lascerà il PSG, possibile valzer degli attaccanti che riguarda Osimhen

Arriva una novità clamorosa dell’ultim’ora da parte di Fabrizio Romano sui propri profili social riguardante il futuro di Kylian Mbappé. L’attaccante francese ha deciso e comunicato al Paris Saint Germain che in estate lascerà il club della capitale. I termini della partenza devono ancora essere concordati del tutto, perché deve adempiere ancora ad alcuni impegni che ha con il club. La partenza del numero 7 ex Monaco potrebbe creare un grande valzer di attaccanti top in Europa. In questo giro di attaccanti potrebbe rientrare anche la punta del Napoli Victor Osimhen, che i parigini già da un po’ di tempo hanno messo nel mirino, e per cui potrebbe quindi fare un tentativo.