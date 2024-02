Mirabelli: “Napoli è una piazza importante, ma per un calciatore è importante si giochi la Champions”

Il dirigente sportivo Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli di Napoli e del ritorno di Osimhen dalla Nigeria. Questo il suo intervento: “Per un calciatore il fatto di giocare o meno la Champions fa la differenza. Napoli è una piazza importante, ma nella scelta di un calciatore è importante anche il fatto di giocare o meno una competizione come la Champions. Un club come il Napoli deve ambire sempre ad arrivare nei primi quattro posti. Per evitare i problemi riguardanti Osimhen avrei organizzato dei voli privati con un dirigente. Però uno come Osimhen, pure se fa tardi, può essere sempre in grado di subentrare a gara in corso e fare la differenza. Il Napoli può fare male al Barcellona, non è più il Barcellona di un tempo. Il Napoli al Maradona può esaltarsi in maniera importante, ma deve affrontare la gara con umiltà. Il Barcellona sta facendo fatica in Liga e il Napoli può fare lo scherzetto”.