Calcio estero, cosa succede al Marsiglia di Gattuso?

E’ crisi nera per il Marsiglia di Gennaro Gattuso che non ha ancora assaporato l’ebbrezza dei 3 punti in questo 2024(ultima vittoria il 17 dicembre contro il Clermont per 2-1). Neanche la stampa si mostra clemente verso il tecnico di Corigliano Calabro, i cui voti non sono per nulla positivi(3,5 da La Provence e 5 da L’Equipe). Però proprio il voto di quest’ultima testata ci fa riflettere: è colpa solo dell’allenatore se la squadra sta attraversando questo momento negativo o sono anche i giocatori che stanno influendo? Nell’occhio del ciclone, quando si perde, ci va sempre l’allenatore, ma anche i giocatori devono assumersi le loro responsabilità e fare autocritica. Nonostante il momento negativo, l’ex tecnico del Napoli si trova all’ottavo posto in classifica, a -6 dal Rennes quarto. Gattuso, subentrato a Marcelino a settembre 2023, ha firmato un contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo se raggiungerà le prime 4 posizioni. Un’impresa che, ad oggi, non sembra così complicata. Nonostante questo posizionamento, i tifosi hanno mostrato il loro astio verso il tecnico italiano, esponendo striscioni con scritto “Gattuso out”.

Clima in subbuglio con la voglia di ritornare a fare punti per allontanare possibili sventure future.