Ds Barcellona: “Pensiamo a far bene ora, poi pensiamo al Napoli. Per il dopo Xavi..”

Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha rilasciato un’intervista a La Vanguardia, dove ha parlato dell’attuale momento dei blaugrana:

Sull’addio di Xavi? “Non me lo aspettavo. Lavoro quotidianamente con lui e abbiamo pianificato acquisti come quello di Vitor Roque e preso altre decisioni. Ci sono sempre speculazioni, ma non ci pensavo. Si parlava già della prossima stagione, avevamo rinnovato per questo motivo. Motivazioni? Ha già spiegato tante cose. La mia sensazione è che il campionato vinto l’anno scorso non sia stato valorizzato: i tifosi lo hanno festeggiato, ma la stampa ne ha minimizzato l’importanza. Capisco la frustrazione di Xavi nel non sentirsi valorizzato. È arrivato in un momento importante in cui ha dimostrato molto coraggio e ha difeso il club. Ogni persona conosce il proprio grado di sopportazione e quanto alcune situazioni disturbino“.

Il rapporto Laporta-Xavi: “Ha sempre voluto stare con lui e lo sarà fino alla fine del suo mandato. Xavi fin dall’inizio voleva un contratto più breve. Ci ha sempre detto: ‘Se non vinco, penso che non continuerò’“.

Il successore di Xavi “Al momento non abbiamo parlato con nessun allenatore. Stiamo assimilando ancora la sua partenza. La decisione sarà della società, non decide una sola persona. Chi arriva deve seguire una linea di lavoro e difficilmente accetteremo una squadra che non gioca bene e non vuole avere la palla. Partiremo da quell’idea, poi ogni allenatore ha le sue caratteristiche, ma chi arriva deve avere ambizione e fame di fare grandi cose. Motta? Non seguo molto il lavoro di Motta perché non è in una squadra italiana che guardo abitualmente. Marquez lo seguiamo perché è qui. È un allenatore giovane che sta crescendo nonostante le difficoltà“.

Infine, ha aggiunto:

“Ci tengo a precisare che a questa squadra non è mai stato chiesto di vincere, quello che è stato chiesto è di competere perché quando si gareggia bene le possibilità di vincere aumentano. Se me lo chiedete oggi credo che il campionato non sia finito. La vittoria di sabato ci ha regalato qualche speranza. Le prossime partite prima del Napoli saranno importanti, per noi e per i nostri rivali. L’avventura di Xavi non è ancora finita. Sono felice quando giochiamo come abbiamo fatto sabato, con maturità. Ho sempre detto che se abbiamo la fortuna di avere la rosa al completo possiamo arrivare lontano“.