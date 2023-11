Premier League, Ten Hag: Salviamo il campionato ! Tottenham : due big fuori

Sui quotidiani inglesi Star Sport, Mirror Sport, The Daily Express, The Daily Telegraph , si parla del difficile momento che stanno vivendo i Red Devils e gli Spurs. L’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag , si affida ai senatori della sua squadra, implorando loro di salvare la stagione in corso che vede lo United ottavo in classifica con soli 18 punti(6V 0N 5P) e un Ten Hag, dopo la sconfitta contro il Copenaghen, sulla graticola. Trasferendoci a Londra, anche il Tottenham sta attraversando un brutto momento: dopo la sconfitta in casa contro il Chelsea per 1-4, Postecoglou deve rinunciare a Maddison e Van der ven , fermi per infortunio fino a gennaio