GdS – Calciomercato Napoli, in pole un talento della Nazionale Under 21

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda i nomi per il calciomercato del Napoli.

Voci di mercato danno in uscita Zielinski, lontano dalla questione rinnovo. In caso di partenza del polacco, Napoli pronto a puntare sul gioiello italiano, Tommaso Baldanzi, talento dell’Empoli e della Nazionale Under 21.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Se Zielinski dovesse andare in scadenza, il nome in pole è quello di Tommaso Baldanzi”.

I nomi in lista non sono terminati; la società punterebbe anche su Lucas Tousart, richiesto già da Garcia e che, dunque, verrebbe contattato solo nel caso in cui l’allenatore dovesse confermarsi anche l’anno prossimo sulla panchina del Napoli.

Sotto osservazione anche altri due giovani: si tratta di Gronbaek, danese classe 2001 del Bodo Glimt e Chekri, francese classe 2003 dell’Olympique Lione.