Gazzetta – Meret in bilico, nel frattempo torna Caprile

La situazione di Alex Meret al Napoli sembra destinata a un potenziale cambiamento, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La sua posizione è resa più delicata dalla sua situazione contrattuale e dagli investimenti già effettuati dal club. Il contratto di Meret scade il 30 giugno, ma contiene un’opzione di rinnovo che si attiva al raggiungimento del 70% delle presenze. Questo rinnovo dovrebbe scattare automaticamente, ma l’agente del giocatore ha già annunciato che non vuole ripetere l’esperienza vissuta da Zielinski l’estate scorsa. In pratica, Meret non giocherà con un contratto in scadenza e chiederà o un prolungamento contrattuale di almeno due stagioni o la cessione.

Questa ipotesi è da tenere in considerazione, soprattutto perché in estate il Napoli accoglierà Elia Caprile, un portiere prelevato un anno fa dal Bari e attualmente in prestito all’Empoli, dove sta contribuendo significativamente nella lotta per la salvezza.