Per la sfida in programma Sabato 21 ottobre alle 15:00 allo stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli, secondo HellasLive sono stati acquistati dai tifosi ospiti tutti i tagliandi dei settori Curva Nord Inferiore e Superiore. In totale, i biglietti acquistati per questi due settori dai tifosi azzurri sono 3250.