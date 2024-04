L’Atalanta dopo il passaggio del turno contro il Liverpool, batte il Monza per 1-2 e vola al sesto posto a quota 54 punti in classifica. Decidono i gol di De Ketelaere e El Bilal Toure, al Monza non basta il gol di Colombo. Grazie a questa vittoria la squadra di Gasperini si porta (momentaneamente) a -1 dalla Roma quinta e a +5 dal Napoli, ieri sconfitto al Castellani.