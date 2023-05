Come si legge su Ticketone, i biglietti per assistere alla partita del Napoli contro l’Udinese al Maradona saranno disponibili, in prelazione per gli abbonati, dalle ore 15, fino alle 18 di oggi pomeriggio. Alle 18.30 partirà invece la vendita libera, anche per chi non ha la tessera, che terminerà il 4 maggio alle 20.45.