Osimhen carico: “Ho questo fuoco in me, di infondere grandezza in tutto ciò che faccio, per essere meglio ogni giorno”

Victor Osimhen su Instagram fa capire di essere carico per questo finale di stagione, nell’ultimo post una foto della partita di domenica giocata tra Napoli e Roma finita 2-2. All’interno delle varie slide una in cui afferma di avere un fuoco dentro sé stesso. Di voler infondere grandezza in tutto ciò che fa, ed è questo il motivo per cui si sveglia la mattina, perché ogni giorno vuole una versione migliore di sé stesso vista il giorno prima. Queste le parole della slide: “Ho questo fuoco dentro di me, per infondere grandezza in tutto ciò che faccio. È per questo che mi sveglio la mattina. È per questo che quando mi guardo allo specchio so che il mio riflesso è la mia unica competizione. E perché devo essere migliore di quello che ho visto ieri”.