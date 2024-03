Caso Acerbi-Juan Jesus: il Napoli sabato non aderirà alla campagna del razzismo promossa dalla lega

Dopo la sentenza del giudice sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus, come emesso dal Napoli nel comunicato sul sito ufficiale, gli azzurri non prenderanno parte alla campagna del razzismo della lega Serie A. Già da sabato in occasione della gara contro l‘Atalanta, il Napoli non scenderà in campo con la patch con scritto “Keep Racism Out“, ne sulla manica e neanche sulla fascia da capitano. Attraverso il maxischermo del Maradona, sarebbero dovuti esserci dei messaggi per sensibilizzare ancora una volta questo argomento, anche lo speaker Decibel Bellini e Mister Calzona avrebbero dovuto leggere dei richiami contro il razzismo.