Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni. Torna Kvara! Ballottaggio Olivera-Mario Rui

Si avvicina Napoli-Sassuolo, la seconda partita dei campioni d’Italia si giocherà quest’oggi allo stadio Diego Armando Maradona. A poche ore dall’inizio, ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Garcia

Ritorno di fuoco in casa Napoli per Kvaratskhelia, pronto per il nuovo campionato dopo il leggero infortunio che l’ha costretto a rimanere fuori dal campo la scorsa giornata. In dubbio la fascia sinistra, zona bassa. Ancora non certa è infatti la scelta di mister Garcia tra Mario Rui ed Olivera. In alto a destra probabile la presenza di Raspadori come nella partita in casa del Frosinone.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Matheus Henrique, Maxime Lopez; Ceide, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All: Dionisi