TMW – Il PSV ci prova per Lozano, primo no del Napoli. Resta aperta la pista MLS

Il PSV ci prova per Lozano, prima offerta degli olandesi per l’ala azzurra: il Napoli dice di no. Questo è quanto raccolto dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, secondo cui il club estero avrebbe fatto una prima offerta da circa 10 mln.

De Laurentiis non ha accettato, per lasciar partire il messicano (acquistato a più di 40 mln nel 2019) il patron azzurro chiederebbe 15 mln + il 25% sulla futura rivendita. Resta intanto aperta la pista MLS, se Lozano non dovesse partire prima della prossima finestra di mercato potrebbe trasferirsi in America a parametro 0.