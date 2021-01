Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Udinese TV alla vigilia della partita contro il Napoli. Di seguito le sue parole:

“Contro il Bologna non ho apprezzato molto il primo tempo, ma non è detto che abbiamo sbagliato l’approccio alla partita. Eravamo partiti bene, ma l’infortunio di Forestieri ci ha penalizzato. Non mi è piaciuta la gestione delle situazioni di svantaggio, ma abbiamo comunque fatto un’ottimo secondo tempo”.

Sul Napoli “Come sempre dovremo avere fiducia nei nostri mezzi e conoscere bene i punti deboli e quelli di forza dell’avversario, mettendo in campo tutte le nostre forze. Abbiamo visto Napoli-Spezia, è stata una partita anomala: raramente in Serie A si vede un numero di occasioni da gol come quelle che hanno avuto gli azzurri mercoledì”.

Sul modulo “Mercoledì abbiamo giocato con Pereyra e De Paul più vicini la punta centrale. E’ sicuramente un’arma in più per noi ma cercheremo di sfruttare tutte le possibilità che abbiamo”.

Su Deulofeu “Ieri ha svolto una parte dell’allenamento con la squadra, oggi valuterò le sue condizioni”.