PAGELLE MN – Il Napoli si fa male da solo 

Meret: Torna titolare dopo tanto tempo, causa l’assenza di Ospina; non viene mai chiamato in causa. Non può fare niente sul gol di El Sharaawy. Voto 6

Zanoli: Il ragazzino gioca meno bene rispetto a Bergamo, non impeccabile su alcune chiusure. 5,5

Rrhamani: Il kosovaro fa un ottima partita, concentrato e decisivo nelle chiusure, marca bene Abraham. 6

Koulibaly: È tornato il muro senegalese, mostruoso su tutto e tutti. Impeccabile. 7

Mario Rui: Grande partite anche per lui, preciso nei passaggi e si lascia ad un tunnel; decisiva la diagonale su Pellegrini. 7

Lobotka: Stan Lobotka, fa la sua classica partita di geometria e posizione, fondamentale fino alla sua uscita. 7

Anguissa: Non gioca la sua migliore partita, dopo un buon primo tempo, si lascia andare a scelte sbagliate nei movimenti. 5,5

Fabian: Fabian ancora una volta non brilla, lento e stucchevole; non sembra più lui. 5,5

Lozano: Ottima partita del chucky, reattivo, cattivo e furbo sul rigore. 6,5

Insigne: Tra i migliori dei suoi, segna l’ennesimo rigore e gioca da capitano, partita di livello per lo scugnizzo di Frattamaggiore. 7

Osimhen: Partita di sacrificio per Victor, ha dei clienti difficili ma fa a sportellate con tutti. Rischia anche di fare gol su un lancio di Elmas. 6

Demme: Entra e cerca di fare legna, sarà lui molto probabilmente che dovrà sostituire Lobotka se non ce la farà. 6

Zielinski: Entra ancora una volta male, mollo e non concentrato; dopo un ottimo tiro di sinistro, si aliena. 5,5

Elmas: Il macedone entra bene con i sui guizzi, ma purtroppo dopo il cambio di modulo si trova in difficoltà e viene surclassato dalla difesa romanista 6

Jesus: sv

Mertens: sv

Spalletti: Forse la difesa a 3 e l’assetto così difensivo, è stato un azzardo; dopo il gol del pareggio, il Napoli si è trovato senza soluzioni offensive. 5,5