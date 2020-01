PAGELLE MN – Napoli-Inter, gli azzurri escono sconfitti dal San Paolo: Milik unica luce

Il ritorno in campo, dopo la pausa natalizia, non è dei migliori per il Napoli di Gennaro Gattuso. La squadra azzurra esce sconfitta dal San Paolo contro l’Inter di Antonio Conte per 3 reti a 1: i troppi errori dei ragazzi di Gattuso favoriscono la coppia Lukaku-Lautaro, ancora una volta a segno entrambi. Queste le pagelle secondo la redazione MondoNapoli:

MERET: Per il giovane portiere azzurro, come il resto dei suoi compagni, non è stata una serata facile. È suo l’infortunio sul secondo gol di Lukaku: il tiro del belga è talmente forte che Meret non riesce a trattenerlo. Voto 4.5

MANOLAS: Il greco, nella prima fase di gioco, è il più attento. Si perde nel secondo tempo insieme al resto dei compagni: suo l’intervento goffo che permette a Lautaro di segnare il 3-1 finale. Voto 4.5

DI LORENZO: Il terreno di gioco, ancora una volta, tradisce gli azzurri. Questa sera è toccato a Giovanni Di Lorenzo, che su un passaggio di Mario Rui scivola favorendo la ripartenza di Lukaku che in volata solitaria troverà il vantaggio per i nerazzurri. Oltre l’infortunio sul gol, soffre la fisicità degli attaccanti nerazzurri per l’intera partita. Voto 5

MARIO RUI: Non una prestazione eccellente quella del terzino portoghese, ma insieme ad Insigne, sulla fascia sinistra, crea le occasioni più pericolose per gli azzurri. In fase difensiva, come il resto dei suoi compagni di reparto, soffre la perfetta intesa fra Lautaro e Lukaku. Voto 5.5

HYSAJ: Il terzino albanese, tornato nuovamente titolare, è in evidente difficoltà per l’intera partita: poco attento e non riesce a spingere in attacco come Di Lorenzo. Voto 5

FABIAN RUIZ: Un’altra serata non semplice per il centrocampista spagnolo. Il vero Fabian Ruiz manca come ossigeno al Napoli: lento e poco preciso nei passaggi. Nel finale anche un gesto di stizza nei confronti della panchina nerazzurra. Voto 5

ZIELINSKI: Il polacco cerca di fare il suo meglio in mezzo al campo, provando a lottare contro i giganti nerazzurri. È probabilmente il migliore in campo insieme a Milik. Voto 6.5

ALLAN: È lui il calciatore del Napoli che non molla: lotta e prova a recuperare più palloni possibili, suda per la maglia ma è una serata storta per l’intera squadra. Voto 5.5

INSIGNE: Il capitano azzurro ci ha provato in tutti i modi a battere Samir Handanovic: spreca un paio di occasioni importanti, colpisce una traversa nel finale e crea le azioni più pericolose, ma non riesce a finalizzare e ad incidere nel match. Voto 6

CALLEJON: Il caballero triste prova a trascinare il Napoli con l’assist per Arek Milik che riapre il match, ma nel secondo tempo si vede di meno. Voto 5.5

MILIK: Arek Milik, quando sta bene, riesce sempre ad incidere nel match. È suo il gol che dà speranza al Napoli: sfrutta l’assist di Callejon dalla destra e insacca la palla alle spalle di Samir Handanovic. Prova ad incidere per quel che può, ma se c’è una luce in campo per il Napoli, è proprio Arek Milik. Voto 6.5

LOZANO e LLORENTE: Entrano in una partita complicata, troppo poco tempo per incidere e valutarli. S.V