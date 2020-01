SKY – Gattuso: “Non ci facciamo mancare nulla! Vi dico quale è il nostro problema…”

Finisce male allo stadio San Paolo il match tra Napoli ed Inter. Nonostante qualche passo in avanti per la prestazione, gli errori individuali degli uomini di Gattuso sono troppi ed i neroazzurri portano a casa i tre punti più per demeriti azzurri che meriti loro. Proprio l’allenatore azzurro si presenta ai microfoni di Sky.

Ecco quanto riporta la nostra redazione: “Non ci siamo fatti mancare nulla… Oggi è stata una buona prestazione, la squadra è viva, ma gli errori sono troppi e non riusciamo dare continuità al nostro gioco. Guardare la classifica non serve a nulla. Luperto non ha lavorato molto in questi giorni, quindi ho preferito Di Lorenzo che, escluso lo scivolone, ha fatto un’ottima partita!”.

Il mister continua: “Dobbiamo dare continuità alle nostre giocate ed evitare errori così banali. Qualitativamente siamo andati bene in mezzo al campo, abbiamo lasciati parecchi spazi. Fabian è bravo nel palleggio, ma non è uno che deve rincorrere gli avversari. Zielinski deve imparare a compiere la fase difensiva. Non è facile giocare in casa, non vinciamo da molto, i ragazzi nonostante abbiano qualità hanno molta paura. Non riusciamo a capire quando arriva il pericolo, poi prendiamo sempre gol scivolando…”.

Gattuso conclude: “E’ un momento che i ragazzi non riescono a vivere. Cinque anni sempre di ottimi risultati… Non sono abituati. La qualità non ci porta a vincere le partite se non sappiamo mantenere il campo. Devo far capire determinati atteggiamenti agli azzurri. Lobotka? Parlate con Giuntoli, ma non pensate che il problema sia il vertice basso!”.